Мэр Высокинский оправдал коммунальщиков за неубранный снег в Екатеринбурге

Ресурсов мэрии хватает, чтобы очищать дороги Екатеринбурга за неделю Фото: Алена Полозова © URA.RU

Для того, чтобы коммунальные службы Екатеринбурга быстрее очищали дороги от снега, мэрии необходимо закупить большее количество техники и увеличить штат рабочих, объяснил корреспонденту «URA.RU» мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, действующих мощностей в городе хватает, чтобы полностью убирать снег на дорогах за неделю.

«Сегодня мы имеем необходимый набор техники — в этом году мы купили 80 новых единиц, — чтобы убирать город в течение недели. Мы разгребли все дороги, главные магистрали. Да, сегодня он [снег] есть где-то на обочинах. Но в целом движение в городе не затруднено, дороги не сужены, трафик обеспечивается», — оценил Высокинский.

Чтобы город очищался от снега в два раза быстрее — за три дня, — необходимо троекратное увеличение числа машин и рабочих, подчеркнул мэр. «Это около двух тысячных школ в год. Поэтому сегодня мы ищем баланс», — подчеркнул Высокинский. «Мы меньше сыпем реагентов, на дорогах нет грязи, соответственно, в городе чище. <…> Проспект Ленина убран в части районов, хотя Кировский немного отстает», — заключил он.

Как писало «URA.RU», 20 декабря из-за сильного снегопада в центре Екатеринбурга фиксировались 8-балльные пробки на дорогах. С начала недели ситуация изменилась незначительно: из-за осадков по утрам движение также затруднено.