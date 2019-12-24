Высокинский впервые рассказал элите Екатеринбурга, какой он мэр

Презентация Александра Высокинского содержала сравнения с 2018 годом, когда городом управляла старая команда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с первым полноценным отчетом о результатах своей работы за календарный год. В ходе своей речи на новогоднем приеме, который собрал депутатов, городских чиновников и бизнесменов, Высокинский привел показатели, выгодно отличающие его от коллег не только из других мегаполисов, но и от предыдущей управленческой команды.

«По объемам инвестиционной активности Екатеринбург остается лидером среди городов-миллионников — наш город показывает 107% роста [в сравнении с 2018 годом]. Следующий показатель — это оборот крупных предприятий, который вырос на 6,3%. Это тоже одно из серьезных достижений нашего города», — заявил Высокинский. Также он заявил о развитии здравоохранения, росте промышленного производства, розничного товарооборота.

«Мы выходим на 850 миллиардов [товарооборота] по итогам 2019 года. Только семь субъектов РФ имеют такой товарооборот, как у одного Екатеринбурга», — заметил мэр. Кроме того, в качестве аргумента в пользу своего успеха он использовал средний уровень зарплат — 55 тысяч рублей. «Это также первое место среди миллионников», — подчеркнул Высокинский.

Александр Высокинский в своем выступлении говорил в основном об успехах Фото: мэрия Екатеринбурга

Сравнивая работу его команды в 2019 году с 2018 годом, когда администрацией руководил Александр Якоб (который был среди гостей), глава города отметил, что в 1,5 раза выросли показатели по капитальному ремонту и строительству дорог и объектов социальной сферы. «Екатеринбург входит в новый год, закончив все объекты, которые были запланированы на 2019 год, как бы сложно ни было. Это и 10-кратный рост объемов по гранитной плитке», — резюмировал он, вызвав улыбку у слушателей, помнящих о проваленном благоустройстве.

Произнося поздравительный тост, Высокинский, помимо предпринимателей, упомянул и депутатов, не уточнив, гордумы (с которой конфликтует мэрия) или заксобрания, но тут же оговорился: «Сегодня произошло важное событие — Законодательное собрание приняло решение о создании восьмого района в Екатеринбурге».