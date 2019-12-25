На брата Александра Незлобина напали с ножом Фото: Дарья Попова © URA.RU

В администрации Полевского (город в Свердловской области) бывший сотрудник правоохранительных органов напал с ножом на начальника управления культуры Максима Незлобина — брата известного юмориста, экс-резидента шоу Comedy Club на телеканале ТНТ Александра Незлобина.

Инцидент произошел вечером 24 декабря. В конце рабочего дня в здание мэрии забежал бывший замначальника по оперативной работе местного отделения МВД и попытался зарезать Незлобина, сообщают «Вечерние Ведомости». Причиной, по предварительным данным, стала ревность к женщине.

«Нападавшего задержали, опросили, после чего участковый уполномоченный отпустил его», — пишет издание. После этого мужчина якобы позвонил в мэрию и обещал всех перестрелять. Сейчас его снова ищет полиция.

Александр Незлобин стал звездой российского телевидения благодаря выступлениям в Comedy Club. В начале 2018 года он ушел работать на СТС.