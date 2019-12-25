24 декабря 2019

Медведев поручил силовикам разобраться с продажей снюса российским школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская конференция партии
Дмитрий Медведев обратился с просьбой к министерству внутренних дел РФ и попросил взять ситуацию на контрольФото: Владимир Андреев © URA.RU

МВД РФ поручено пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», напомнив о том, что так называемым «снюсом» в последнее время стали часто травиться российские дети.

«Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете», — уточняется в сообщении. Теперь МВД и Роспотребнадзор при участии Генпрокуратуры и СК РФ в ближайшее время проведут масштабные внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции.

Ранее Совет Федерации попросил правительство РФ приостановить оптовую и розничную торговлю никотинсодержащими смесями. Цель приостановки торговли такими смесями — предотвращение случаев массового отравления детей.

Снюс (в переводе со шведского «нюхательный табак») появился в Швеции в 17 веке. Для этой страны является традиционным способ употребления табака. В других странах Евросоюза продажа снюса запрещена. Снюс не входит в список наркотических веществ в России, однако его запретили продавать в 2015 году напоминает «Национальная служба новостей». Сейчас вещество реализуют под видом жевательного табака, который закладывается под губу. В 2019 году снюс начали активно продавать российским школьникам, эта проблема затронула все без исключения регионы Большого Урала. Один из уральских депутатов даже публично предложил казнить тех, кто продает снюс детям.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...