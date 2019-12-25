Медведев поручил силовикам разобраться с продажей снюса российским школьникам

Дмитрий Медведев обратился с просьбой к министерству внутренних дел РФ и попросил взять ситуацию на контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МВД РФ поручено пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», напомнив о том, что так называемым «снюсом» в последнее время стали часто травиться российские дети.

«Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете», — уточняется в сообщении. Теперь МВД и Роспотребнадзор при участии Генпрокуратуры и СК РФ в ближайшее время проведут масштабные внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции.

Ранее Совет Федерации попросил правительство РФ приостановить оптовую и розничную торговлю никотинсодержащими смесями. Цель приостановки торговли такими смесями — предотвращение случаев массового отравления детей.

Снюс (в переводе со шведского «нюхательный табак») появился в Швеции в 17 веке. Для этой страны является традиционным способ употребления табака. В других странах Евросоюза продажа снюса запрещена. Снюс не входит в список наркотических веществ в России, однако его запретили продавать в 2015 году напоминает «Национальная служба новостей». Сейчас вещество реализуют под видом жевательного табака, который закладывается под губу. В 2019 году снюс начали активно продавать российским школьникам, эта проблема затронула все без исключения регионы Большого Урала. Один из уральских депутатов даже публично предложил казнить тех, кто продает снюс детям.