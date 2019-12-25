Нурмагомедов призвал российских спортсменов поехать на Олимпиаду в 2020 году

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил против того, чтобы российские спортсмены отказались выступать в нейтральном статусе на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.
По его мнению, такая ситуация абсурдна. Многие спортсмены занимаются с 5-6 лет, чтобы к 26-30 годам стать российскими чемпионами. «Они много сил и времени потратили на тренировки. И здесь какое-то вмешательство ВАДА, на политическом уровне. Но спортсмены должны выехать на Олимпиаду, это мое мнение», — скащал Нурмагомедов в интервью изданию Sputnik.
Решение о запрете для России участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также подавать заявки на их проведение было приняло 9 декабря Всемирным антидопинговым агентством. Помимо этого, российским спортсменам запрещено принимать участие в перечисленных турнирах под флагом своей страны. Президент РФ Владимир Путин, как напоминает RT, во время большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что такое решение противоречит олимпийской хартии. Он считает, что у России есть все основания подать в суд на антидопинговое агентство в суд.