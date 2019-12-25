Галкин рассказал о своем отношении к протестам против храма в Екатеринбурге

Максим Галкин неожиданно высказался о майских протестных акциях, проходивших в Екатеринбурге Фото: страница М. Галкина в Instagram

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Шоумен Максим Галкин поддержал екатеринбуржцев, протестовавших против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. О своем отношении к протестным акциям, прошедшим в уральской столице в мае, юморист высказался в интервью журналистке Ирине Шихман для ее youtube-канала «А поговорить?».

«У нас очень многие вещи не зависят от твоего желания работать, трудиться. Каждый житель, не может, допустим, решить проблему вывоза мусора. Какая связь с личной волей человека вот в Екатеринбурге? Если церковь хочет строить свой храм там, где у людей сквер. При чем тут добрая воля каждого человека, его трудолюбие, когда есть какое-то волюнтаристское решение снести сквер и построить там храм», — заявил Галкин, уточнив, что считает абсолютно правильным поведение екатеринбуржцев, участвовавших в протестах против строительства храма.

До этого о екатеринбургских протестах высказался ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин: по его мнению, в России РПЦ сейчас попросту не дают строить храмы там, где ей хочется это делать.

Как ранее сообщало «URA.RU», в мае этого года в сквере у Театра драмы прошли многодневные массовые несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины. Ситуация разрешилась после того, как в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, посоветовавший властям Екатеринбурга провести опрос горожан.

В итоге по результатам общегородского опроса было принято решение о строительстве культового объекта на другой площадке — на участке под нынешним Приборостроительным заводом. По итогам протестов силовиками было возбуждено несколько уголовных дел.