В Госдуме в 2021 году может появиться еще одна партия

У партии «Коммунисты России» появились шансы попасть в нижнюю палату парламента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хорошие шансы попасть в Госдуму РФ по итогам парламентских выборов 2021 году имеет партия «Коммунисты России». К такому выводу пришли социологи «Левада-центра» по итогам очередного опроса общественного мнения.

«К четырем партиям, неизменно представленным в Госдуме начиная с 2003 года («Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»), по итогам следующих выборов может добавиться пятая — «Коммунисты России», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные экспертов.

Согласно последним соцопросам, за «Коммунистов России» готовы на выборах в Госдуму проголосовать 3% избирателей (ровно столько же россиян заявили о поддержке эсеров). Однако если учитывать голоса лишь тех, кто собирается на участки и определился с выбором, то и СР, и «Коммунисты России» преодолевают пятипроцентный барьер и попадают в ГД.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин уверен, что у его партии есть все шансы хорошо проявить себя на парламентских выборах 2021 года. «К выборам мы планируем расширить региональную сеть, открыв отделения во всех регионах, увеличить численность партии и выстроить районную первичную структуру», — сообщил он журналистам. В последнее время партийцы начали активно участвовать и в уральской политике: так, совсем недавно представители «Коммунистов России» в Свердловской области начали собирать подписи за переименование екатеринбургской улицы Ельцина в улицу Сталина.

В 2016 году в Госдуму попали представители шести фракций. По спискам в парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Благодаря одномандатным округам в Думе оказались также представители «Родины» и «Гражданской платформы».