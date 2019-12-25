Валентин Юмашев опроверг один из главных мифов о транзите власти в России в конце 1990-х годов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Путин, вступая в должность президента РФ, не давал никаких гарантий Борису Ельцину и его семье. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу «Би-би-си» экс-глава администрации президента Валентин Юмашев, являющийся зятем Ельцина.

«Все эти разговоры о том, что была некая договоренность между Путиным и Ельциным по поводу безопасности семьи и самого президента [Ельцина], по поводу каких-то кадровых назначений… Это все полная ерунда. Потому что Ельцин просто знал, будучи умным и мудрым политиком, что эти договоренности заканчиваются в тот момент, когда [новый] президент садится в кресло. Дальше — ответственность совершенно другого человека», — отметил Юмашев в интервью, видеоверсия которого размещена на youtube-канале «Би-би-си». В связи с этим зять Ельцина подчеркнул, что единственное, о чем первый президент РФ попросил Путина в момент передачи власти, была просьба «беречь Россию».

Ранее Юмашев в интервью телеканалу «Дождь» рассказал о том, что в приходе Владимира Путина к власти большую роль сыграли Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс.

За последнее время Юмашев уже неоднократно высказывался о приходе Путина на пост президента и о том, как принималось данное решение. В конце ноября он выступил в екатеринбургском Ельцин Центре, где рассказал тележурналисту Владимиру Познеру, что Путин хотел уйти из Кремля за два года до того, как стал президентом.