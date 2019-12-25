Летчик-герой Юсупов рассказал, как изменилась его жизнь

Дамир Юсупов объяснил, что его жизнь стала сложнее после инцидента Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший летом самолет в поле, рассказал, как изменилась его жизнь после инцидента. По словам летчика, его жизнь до сих пор не вернулась в привычное русло.

«Принесла ли эта ситуация счастье… Мне трудно оценить, но то, что жизнь стала сложнее, — это да. До этого всё было беззаботным и радостным, легким. А сейчас какое-то напряжение», — цитирует Юсупова Е1. По словам пилота, вся история принесла ему больше хлопот. Сам Юсупов желает, чтобы информационный шум вокруг этой ситуации уже утих.

Также летчик отметил, что до сих пор не ощущает себя героем. Юсупов поделился историей с вручения награды «Герой России» в Кремле. По его словам, там собрались выдающиеся люди, которые совершили «по-настоящему геройские поступки». «А я на их фоне — взлетел, полторы минуты пролетел и на землю. Что я здесь делаю вообще?», — рассказал он.

В августе самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле через несколько минут после взлета. Причиной стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. На борту самолета находились 233 пассажира, все они остались живы.

По указу президента России Владимира Путина, командиру экипажу Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России, пятеро бортпроводников награждены орденами Мужества.