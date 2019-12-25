Назарбаев рассказал, что его поразило при первой встрече с Путиным

Нурсултан Назарбаев считает, что россиянам повезло с президентом Фото: Официальный сайт Президента России

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, какие качества президента России Владимира Путина поразили его при знакомстве. По словам экс-главы Казахстана, россиянам повезло с президентом.

«Первое, что меня в нем поразило, <…> — это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы», — приводит слова Назарбаева РИА «Новости». Он также отметил, что в тот момент у него «сложилось ощущение», что Путин готов четко ответить на любой вызов.

Назарбаев добавил, что жителям России повезло, что в начале ХХI века Путин возглавил страну и помог ей пройти через «самые трудные испытания». Бывший президент Казахстана уверен, что Россия вновь стала великой державой под руководством Путина.

В сентябре Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле. Политики обсудили вопросы партнерства между странами и актуальную мировую повестку, пишет RT.

Назарбаев покинул пост президента Казахстана в марте 2019 года. Он руководил страной с 1990 года и был первым президентом страны. Сейчас эту должность занимает Касым-Жомарт Токаев.