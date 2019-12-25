Синоптики пообещали метели и 30-градусные морозы на Урале

На Среднем Урале и на юге Тюменской области 25 декабря пройдут метели, а жителей Ханты-Мансийского автономного округа ждут сильные холода. До конца недели здесь установятся 30-градусные морозы.
«В Свердловской области и на юге Тюменской области ожидаются метели», — сообщили «РГ» в Гидрометцентре РФ. Температура воздуха к концу рабочей недели на Среднем Урале опустится до -10 градусов днем -17 градусов ночью, по данным Gismeteo. В Тюмени по всему региону ожидается днем -11, ночью -12.
Холоднее будет жителям Югры, где днем будет местами до -27 -33 градусов, а ночью — местами до -32 -37, сообщили в Уральском УГМС. Потепления здесь не стоит ждать до 27 декабря. В связи с этим дорожные службы просят водителей отказаться от поездок на дальние расстояния, сообщили «URA.RU» в «Уралуправтодоре». Схожая ситуация ожидается на Ямале, где температура воздуха будет в районе -25 днем, а ночью опустится ниже -30.
Относительное похолодание ожидается и в других уральских регионах. В Челябинской области температура воздуха к концу недели опустится до -10 днем и -20 ночью. В Кургане будет -13 днем и -15 ночью. В Пермском крае всю неделю температура будет держаться на уровне -7 градусов, но в воскресенью опустится до -9 днем и -12 ночью.
Ранее Гидрометцентр обещал жителям Урала похолодание до -20 градусов в предновогоднюю неделю. Исполняющий обязанности главы центра Роман Вильфанд предупредил о том, что зима в России будет с большими перепадами температур, передает «Национальная служба новостей».