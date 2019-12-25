В Кольцово произошел сбой, парализовавший работу аэропорта

В Кольцово произошел сбой из-за неполадок в работе интернета
Сбой в работе интернета парализовал работу аэропорта Кольцово. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Сегодня с 9:20 на территории Кольцово наблюдаются перебои с работой сети интернет, что негативно сказывается на функционировании ряда сервисов аэропорта», — добавил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.
В пресс-службе отметили, что сейчас ведутся работы по восстановлению полной работоспособности сервисов. В социальных сетях люди пишут, что в терминалах не работают экраны, приостановлена регистрация пассажиров на рейсы.
Добавлено 10:52:
«С 10.40 работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы», — сказали в пресс-службе Кольцово