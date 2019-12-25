24 декабря 2019

В Кольцово произошел сбой, парализовавший работу аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, туризм, турист
В Кольцово произошел сбой из-за неполадок в работе интернетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбой в работе интернета парализовал работу аэропорта Кольцово. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня с 9:20 на территории Кольцово наблюдаются перебои с работой сети интернет, что негативно сказывается на функционировании ряда сервисов аэропорта», — добавил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

В пресс-службе отметили, что сейчас ведутся работы по восстановлению полной работоспособности сервисов. В социальных сетях люди пишут, что в терминалах не работают экраны, приостановлена регистрация пассажиров на рейсы.

Добавлено 10:52:

«С 10.40 работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы», — сказали в пресс-службе Кольцово

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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