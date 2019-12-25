На уральском оборонном заводе 100 человек оставили без денег

Конфликт возник из-за реконструкции цехов НПП «Старт» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Около 100 строителей, работавших на оборонном заводе в Екатеринбурге, остались без заработанных денег. «Год назад на НПП „Старт“ реконструировали цеха, нас привлекли для ремонтных работ, — рассказал агентству руководитель ООО „Энерго Плюс“ Алексей Ксенофонтов. — Чтобы выполнить договор, мы сами закупали сырье. Долг перед моей фирмой — 3,6 млн рублей, при этом я вложил свои 3 млн, мне пришлось даже занимать, и сейчас не на что кормить детей».

Деньги шли через две генподрядных организации — ООО «Юнивестстрой» и ООО «Уральская Зерновая корпорация», управляют которыми Алексей Запорожин и сестра его жены Виктория Блажис. Субподрядчикам удалось доказать свою правоту в суде — арбитраж постановил взыскать задолженность с фирм Запорожина и Блажис (суды выиграли ООО «Энерго Плюс», ООО «Пролайн» и ИП Николаева А.Л.) Но даже исполнительные листы на руках не помогают истцам выбить долги.

По данным подрядчиков, фирмы Алексея Запорожина и Виктории Блажис (на фото) получили за выполненные на НПП «Старт» работы около 80 млн руб. Фото: соцсети

Алексей Запорожин отказался общаться с журналистом агентства, сославшись на занятость. «НПП „Старт“ тоже задолжал „Уральской Зерновой Компании“ денег, и договор до сих пор не оплачен, соответственно, не оплачены с нашей стороны договора», — пояснила «URA.RU» Виктория Блажис (уточнить сумму этой задолженности она отказалась).

Это противоречит тому, что «URA.RU» сообщили на заводе. «Окончательные расчеты между АО «НПП «Старт» им. А.И.Яскина и подрядными организациями произведены в декабре 2018 года», — сообщается в письме в редакцию за подписью гендиректора завода Рината Идрисова. В документе также говорится, что руководство предприятия в курсе проблемы, провело «рабочую встречу» с субподрядчиками и направило им письма, однако это не помогло.

«Считаю, что этим делом должна заняться полиция, — говорит Ксенофонтов. — Я подал заявление в ОБЭП, но реакции никакой».