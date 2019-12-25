Россия направит сотни миллионов на борьбу с детской смертностью в КНДР

Проект ЮНИСЕФ направлен на борьбу с детской смертностью в КНДР
Правительство России профинансирует проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в Северной Корее. Сумма помощи составит 4,8 млн долларов (примерно 298 млн рублей по курсу 25 декабря).
«Принято решение о финансировании проекта … с бюджетом 4,8 млн долларов», — сообщается на странице посольства России в КНДР в Facebook. Проект подразумевает проведение профилактических и лечебных мероприятий, направленных на борьбу с детской заболеваемостью и смертности в республике.
Ноту о начале финансирования российский посол Александр Мацегора 25 декабря передал северокорейскому коллеге. Посол КНДР по особым поручениям Ли Хын Сик заверил, что сообщение немедленно будет доведено до правительства республики.