Россия направит сотни миллионов на борьбу с детской смертностью в КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, северная корея, пхеньян, кндр
Проект ЮНИСЕФ направлен на борьбу с детской смертностью в КНДРФото: depositphotos.com

Правительство России профинансирует проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в Северной Корее. Сумма помощи составит 4,8 млн долларов (примерно 298 млн рублей по курсу 25 декабря).

«Принято решение о финансировании проекта … с бюджетом 4,8 млн долларов», — сообщается на странице посольства России в КНДР в Facebook. Проект подразумевает проведение профилактических и лечебных мероприятий, направленных на борьбу с детской заболеваемостью и смертности в республике.

Ноту о начале финансирования российский посол Александр Мацегора 25 декабря передал северокорейскому коллеге. Посол КНДР по особым поручениям Ли Хын Сик заверил, что сообщение немедленно будет доведено до правительства республики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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