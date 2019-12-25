Максим Фадеев готовит уникальный проект, который может стартовать на Урале

Фадеев хочет найти лучшего геймера в России Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев планирует запустить проект, в котором будут соревноваться любители видеоигр из разных городов России. Новое шоу под названием «Город на город» планируется запустить в видеохостинге Youtube.

По словам Фадеева, по стране будет курсировать двенадцатиметровый трейлер, в котором будет установлен экран. Он будет останавливаться в центре города, куда будут приходить геймеры. «Мы ищем лучшего геймера города, потом едем в Свердловск [Екатеринбург], Челябинск и так далее», — сказал Фадеев в интервью Софико Шеварднадзе в программе «Просто о сложном», которая выходит в «Яндекс.Эфире».

После того как будет определен сильнейший геймер, он будет соревноваться с лучшими игроками из других городов страны. Фадеев заявил, что этот проект не имеет аналогов в мире. Он подчеркнул, что если это шоу будет иметь спрос в России, то оно может расшириться на весь мир.

Фадеев также рассказал, что в ближайшее время запустит детское шоу «Улица волшебников, 13», который также будет транслироваться на Youtube. Он добавил, что по масштабу схож с известным проектом «Улица Сезам», но все же, будет отличаться содержанием.

На звонок «URA.RU» ни Максим Фадеев, ни его менеджер не ответили.

Ранее Максим Фадеев объявил о прекращении сотрудничества с артистами своего лейбла. Он объяснил, что решился на такой рискованный шаг, потому что понял, что лейбл за долгие годы так разросся, что его стало крайне сложно контролировать, передает «Дни.ру».