Экс-подельница барда Новикова вышла на свободу

Уголовное дело в отношении Новикова прекращено Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело барда Новикова

Освободилась из колонии бывшая подельница барда Александра Новикова по делу жилищного кооператива «Бухта Квинс» Лариса Ассонова. Женщина вышла по УДО (условно-досрочное освобождение), несмотря на то, что прокуратура пыталась обжаловать это решение, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Была рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры на решение Тагилстроевского суда Нижнего Тагила об УДО. Судья оставил решение тагильского суда в силе», — сообщили «URA.RU» в облсуде.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 21 мая 2018 года Кировским судом Екатеринбурга Лариса Ассонова была приговорена к четырем годам колонии общего режима. В октябре 2019 Тагилстроевский судья принял решение освободить Ассонову по УДО, однако прокуратура пыталась отменить это решение.

Лариса Ассонова вышла на свободу, отсидев полтора года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лариса Ассонова проходила по делу «Бухты Квинс» вместе с худруком екатеринбургского Театра эстрады, бардом Александром Новиковым и бывшим заместителем министра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым. Ассонова получила минимальный срок, так как пошла на сотрудничество со следствием и дала показания, что участвовала вместе с Новиковым и Шилимановым в краже 54 млн рублей пайщиков кооператива. По словам Ассоновой, деньги Новиокву она возила прямо домой, так как бард поймал Шилиманова на том, что он присваивает часть его доли. Уголовное дело против Новикова и Шилиманова было выделено в отдельное производство, но прокуратура несколько раз возвращала его следователю, до тех пор пока бард не исчез из материалов. Теперь за решеткой рискует оказаться только Шилиманов. Сегодня в Кировском суде Екатеринбурга проходит очередное заседание по делу бывшего замминистра.