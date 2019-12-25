На птицефабрике собирались уволить 146 человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сотрудник Росгвардии устроили засаду и поймали работников ООО «Птицефабрика Среднеуральская» на сливе куриного помета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В три часа в ночь с 24 на 25 декабря сотрудники подразделения Росгвардии РФ, а также специалисты и аккредитованной лаборатории — ФГБУ „ЦЛАТИ по УрФО“ зафиксировали, что из канализационного коллектора, расположенного на территории предприятия, с использованием насоса организован слив канализационных стоков на рельеф местности за пределы территории птицефабрики», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По словам Канатовой, сейчас на птицефабрике ведется отбор проб сбрасываемых сточных вод и почвы, устанавливается площадь загрязнения.

Ранее «URA.RU» писало, что ООО «Птицефабрика Среднеуральская» направляла в центр занятости письмо о сокращении 196 человек с 26 декабря 2019 года «в связи с оптимизацией структуры производства» (прекращение работы). Позже гендиректор агрохолдинга «Равис» (в него входит фабрика) Андрей Косилов сообщил «URA.RU», что массовое увольнение рабочих отменяется. «В ближайшие дни мы заканчиваем монтаж локальных очистных сооружений, на которые потратили десятки миллионов рублей. Они будут отсеивать самые сложные и проблемные отходы из наших стоков», — сказал «URA.RU» Косилов.

Росгвардейцы в три часа ночи поймали работников птицефабрики на сливе канализации Фото: прокуратура Свердловской области

Фото: прокуратура Свердловской области