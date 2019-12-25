В качестве подарков на Новый год сотрудники Министерства обороны РФ получат сертификаты «Л’Этуаль» и подарочные карты магазинов «Лента» и «Перекресток». Об этом пишет РБК, проанализировав закупки структур Минобороны.
«Общие траты ведомства на новогодние праздники — около 33 миллионов рублей», — пишет агентство. Отмечается, что эта сумма почти на 6 миллионов больше прошлогодней.
Большая часть средств было потрачено в Москве — 26,2 млн рублей. Из них почти 5 миллионов пойдут на организацию «елки» министра обороны с подарками. Еще 3 с половиной миллиона рублей будут потрачены на подарочные карты магазина «Перекресток».
Кроме того, почти 900 тысяч рублей будут потрачены на сертификаты «Л’Этуаль». Сотрудники учреждений Миноборы в Иркутской области и Санкт-Петербурге получат подарочные карты сети «Лента». В Свердловской области в качестве подарков закупили сертификаты магазина «Мегамарт».
Комментарий Минобороны на момент публикации получить не удалось. На звонок «URA.RU» в ведомстве никто не ответил.