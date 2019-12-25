Строители показали, как будет выглядеть деревня Универсиады-2023 в Екатеринбурге. ФОТО

«Группа ЛСР» получила подряд от группы «Синара» на строительство части деревни Универсиады-2023, которая будет расположена за «Екатеринбург-Экспо». Строительная компания планирует возвести порядка 230 тысяч квадратных метров площадей на территории в 11 гектаров (общая площадь деревни — 53 га). Организация поделилась с «URA.RU» изображениями будущих общежитий.
Объекты будут расположены в центральной части деревни, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Группы ЛСР» на Урале. Во время студенческих игр в них будут проживать 11 тысяч спортсменов, а когда общежития передадут УрФУ — 8,5 тысячи студентов.
«Проектируемый квартал общежитий будет состоять из пяти трехсекционных зданий по 10-14 этажей. Это в общей сложности 4020 жилых ячеек по 29,4 квадратных метра каждая, — поделились в пресс-службе ЛСР. — Также в общежитиях во время Универсиады оборудуют 155 офисов глав делегаций с рабочими кабинетами, комнатами для отдыха, кухонными зонами и санузлами. Затем офисы планируется использовать для проживания маломобильных учащихся».
Все здания построят из сборного железобетона. Цветовые решения корпусов выполнены в скандинавском стиле в двух цветовых палитрах: песочно-серой и терракотово-серой. В квартале также будет создан амфитеатр.
Деревню Универсиады изначально планировалось построить на побережье Верх-Исетского пруда, но затем свердловские власти перенесли проект на болота за «Екатеринбург-Экспо». Изменения оказались выгодны для «Синары», которая строит за выставочным центром новый район «Новокольцовский», но вызвали возмущение у других крупных ФПГ.