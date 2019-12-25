Барда Александра Новикова допросили в суде

Новиков утверждает, что не знал об афере Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело барда Новикова

В Кировском суде Екатеринбурга допросили худрука Театра эстрады Александра Новикова по делу о хищении денег у пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Бард проходит свидетелем по делу бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, сообщили «URA.RU» в Кировском суде.

«На допросе Новиков заявил, что в проекте кооператива он не участвовал, лишь предоставил под застройку свою землю. Он сказал, что дивиденды за землю и прибыль с домов он должен был получить после завершения строительства кооперативных домов», — рассказали «URA.RU» в Кировском суде.

Ранее «URA.RU» сообщало, что прежде Новиков проходил по этому делу обвиняемым вместе с Шилимановым.

Его статус с обвиняемого на свидетеля поменялся в июле. Следователь СКР несколько раз направлял дело в суд, однако прокуратура всякий раз его возвращала до тех пор пока бард не исчез из материалов. Третьим обвиняемым по делу проходила Лариса Ассонова. Она пошла на сотрудничество со следствием и дала показания, что участвовала вместе с Новиковым и Шилимановым в краже 54 млн рублей пайщиков кооператива. По словам Ассоновой, деньги Новикову она возила прямо домой, так как бард поймал Шилиманова на том, что он присваивает часть его доли. За эти покзаания Ассовнова получила в мае 2018 года минимальный срок — четыре года колонии общего режима. Как сообщало «URA.RU», Ассонова подала заявление на УДО и, отсидев полтора года, перед Новым годом освободилась из колонии.