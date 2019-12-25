Инсайдер: тест «суверенного рунета» обвалил работу российских аэропортов

Масштабный сбой в работе сети Интернет, парализовавший работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов, в том числе екатеринбургского Кольцово, может быть связан с тестированием «суверенного рунета». Об этом «URA.RU» сообщил инсайдер в представительстве одной из российских авиакомпаний.
Российские авиакомпании и аэропорты 25 декабря на несколько часов оказались парализованы в результате масштабного сбоя в работе сети Интернет. В результате «падения» сети перестали работать системы, отвечающие за бронирование и покупку билетов, регистрацию на рейсы, провоз багажа отслеживание перелета.
«На несколько часов отключился интернет, в результате чего проблемы возникли не только в Кольцово, но и в Западной Сибири, и на юге России — в Уфе, Салехарда, Нового Уренгоя и даже Ростова. Известно о проблемах с запуском программ систем отслеживания билетов и перемещения пассажиров, которые пользуются авиакомпании. Это, например, зарубежные „Габриэль“ и „Амадеус“, российская „Сирена“. Они завязаны на интернет и, в случае отключения, системы просто не видят пассажира. Авиакомпаниям приходилось „заводить“ пассажиров и их багаж вручную. Проблемы возникли из-за тестирования системы суверенного интернета. Ранее сбои случались, но такого масштабного я не помню», — рассказал источник «URA.RU». По его словам, зависала как российская «Сирена», так и ее зарубежные аналоги, которыми обязаны пользоваться авиакомпании при осуществлении международных рейсов.
Редакция «URA.RU» направила запрос в Минкомсвязи РФ с просьбой прокомментировать связь отключения интернета с тестированием «суверенного рунета» на момент публикации ответ не был получен.
Собеседник агентства сообщил, что больше аэропортов пострадали авиакомпании, которым экономически важно соблюдать расписание. В случае, если происходит задержка, авиакомпания начинает расследование. Пострадала и «домашняя» авиакомпания Кольцово «Уральские авиалинии». «В связи со сбойной ситуацией регистрация пассажиров на рейсы U6223, U61 и U6274 частично была произведена вручную. Персонал аэропорта оказывал максимально возможное содействие по всем возникающим вопросам. Аэропортом также были предприняты все необходимые меры для исключения задержки рейсов», — сообщила «URA.RU» пресс-атташе «УА» Вера Гасникова.
Ранее пресс-служба Кольцово сообщала о том, что с 9.20 в среду 25 декабря наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказывается на функционировании ряда сервисов аэропорта.