Официально признано: деньги на символ Универсиады-2023 потратят без конкурса

Александр Чернов (слева) ранее заявлял, что контракт распределили в ходе конкурса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подрядчик для проведения голосования по выбору талисмана универсиады выбрали без конкурса, заявил «URA.RU» глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов. Ранее он заявлял, кто контракт был заключен на основе конкурса.

Вопрос о причинах отсутствия открытого конкурса, в результате чего уральские рекламные агентства не знали о контракте, был адресован губернатору Евгению Куйвашеву. Тем не менее, Александр Чернов предпочел сам ответить на него.

«В рамках очень жестких временных ограничении была задача запустить выбор новогоднего талисмана перед новогодними праздниками, чтобы мы обзавелись талисманов в следующем году, а не в 2021-2022. Мы прибегли к процедуре запроса предложений. Участвовали крупнейшие агентства страны, в том числе КРОС, РИМ. [Победило] MOTIVE — это крупное агентство. Юридическая форма, которую это агентство предложило для реализации работы — это уже другой вопрос», — заявил Чернов «URA.RU».

Глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 уточнил, что средства подрядчику не переведены. «Они дали самую низкую цену, мы выбрали [их], исходя только из этого критерия. Сумма незначительная, с учетом необходимости разработки креатива, сайта, информационного сопровождения, и опросных листов, работы во многих регионах странны — через месяц это агентство получит достаточно скромные деньги, в чем я им сочувствую», — резюмировал Чернов.

Исходя из новых данных руководителя дирекции Универсиады-2023, MOTIVE передал подряд на контракт малоизвестному московскому агентству московской DMM Group, а оно, в свою очередь — уральскому агентству AMG