Появились подробности драки ревнивого экс-полицейского в горадминистрации на Урале

Стали известны подробности инцидента в здании управления культуры администрации города Полевского (Свердловская область). Как сообщили в полиции, начальник управления культуры Максим Незлобин, брат экс-резидента шоу Comedy Club Александра Незлобина, в драке не участвовал. Ранее бывший заместитель замначальника ОВД Полевского по оперативной работе ворвался в здание с ножом в руках, приревновав жену к ее коллеге.
«Начальник управления культуры не имеет отношения к этой истории. На самом деле ревнивый кавалер в нетрезвом виде, приревновав супругу, пришел к ней на работу в управление культуры, вооруженный ножом. Муж сначала избил жену, а потом схватился с ее коллегой, который заступился. В адрес этого мужчины прозвучали угрозы расправы», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
По словам Горелых, приехавший наряд полиции забрал дебошира в ОВД. Там его опросили, изъяли нож и отпустили домой. «Дома он, вероятно, добавил алкоголя, и начал звонить жене и ее коллеге с угрозами. К дебоширу приехал наряд полиции, учитывая его состояние, чтобы он не совершил более тяжкое преступление, изъял два охотничьих ружья с 80 патронами и четыре охотничьих ножа. Все стволы зарегистрированные. Возбуждено уголовное дело по статье „угроза убийством“», — добавил Горелых.
По данным Горелых, потерпевший мужчина, к которому приревновал бывший полицейский, направлен на судмедэкспертизу, для установления тяжести травм. По результатам экспертизы будет принято дополнительное решение. До суда дебошир будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее «URA.RU» сообщало об инциденте в Полевском.