Главный турпроект губернатора Куйвашева включился в борьбу за молодежь и кошельки

В Свердловской области началась цифровизация главного рекреационного проекта губернатора Евгения Куйвашева — туристического кластера «Гора Белая». Как стало известно «URA.RU», природную территорию начали оснащать сетями мобильной связи 4G и 5G. Кроме того, ряд населенных пунктов, входящих в туркластер, будет присоединен к сети интернет в рамках национального проекта «Цифровая экономика России».
Инвестором в реализации первого этапа выступает инфраструктурный оператор «Русские Башни». Первая опора, на которой впоследствии разместят оборудование мобильных операторов (в ближайшее время три крупных зайдут на территорию кластера), была установлена в поселке Висимо-Уткинск, еще одна — появится на горе «Белая» в январе 2020 года.
«У цифровизации несколько больших задач. Во-первых, обеспечить безопасность пребывания на территории. Во-вторых, маркетинговая составляющая: доступ к технологиям бронирования, безналичным расчетам, возможность анализировать данные о потребительском поведении. В-третьих, развитие туризма в принципе невозможно без цифровой среды с учетом того, что на пик своей активности выходят поколения, не представляющие свою жизнь без интернета и социальных сетей», — объяснил генеральный директор УК «Гора Белая» Леонид Гункевич.
Развитие туристического кластера «Гора Белая» (территория в 2,5 тыс. кв. км.) было инициировано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2018 году. В рамках проекта на территории в 2,5 тыс. кв. км. планируется модернизировать и создать около 200 объектов индустрии туризма, сервиса, спорта и культуры, а также развить сеть туристических маршрутов.