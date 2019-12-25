24 декабря 2019

На Урале девятиклассник напал с молотком на учительницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Кузня. Пермь, молоток
Школьник ударил учительницу молоткомФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Екатеринбурге ученик 9 класса школы №24 пробил голову молотком своей учительнице. Подросток подкараулил педагога возле дома, где она живет, и ударил молотком по голове, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Учительница госпитализирована.

По данным инсайдера, пострадала 54-летняя учитель русского языка и литературы Марина Заболотная.

Марина Заболотная госпитализирована с травмой головы
Фото: сайт школы № 24

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова подтвердила факт ЧП. «Прокуратура Кировского района начала проверку. Выясняются обстоятельства и условия, приведшие к нападению несовершеннолетнего на педагога. Подросток обучается в школе с первого класса, ранее на учете в ПДН не стоял. В чем-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова.

Причины нападения на учительницу пока неизвестны. Предположительно, это связано с оценками за полугодие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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