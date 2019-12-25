Уральский регион оказался среди тех, где мужчины работают дольше всего

Меньше всего на Урале работают в Прикамье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Урале мужчины больше всего работают в Ханты-Мансийском автономном округе — в среднем 40,6 часа в неделю. Этот регион вошел в тройку лидеров по продолжительности рабочей недели по всей России, уступив лишь Томской области.

«В среднем по России представители сильного пола в третьем квартале 2019 года трудились фактически 38,8 часа. Это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (38,7)», — сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата по продолжительности рабочей недели среди занятого населения старше 15 лет.

Вторая по продолжительности рабочая неделя на Урале у мужчин, проживающих в Тюменской области. Они работают 39,9 часа в неделю. На третьей строчке — Челябинская область (39,5 часа в неделю). Четвертое место у Ямала, с показателем 39,4 часа в неделю. Пятое место досталось Свердловской области — 39,3 часа в неделю. Курганская область оказалась на шестом месте (38,5 часа в неделю). Меньше всего на Урале работают мужчины в Пермском крае (37,9 часа в неделю).

Больше всего в России мужчины работают в Томской области — в среднем 41,6 часа в неделю. Меньше всего работают в Чечне — 34,6 часа в неделю. В Московской области рабочая неделя у мужчин в среднем длится 39,3 часа.