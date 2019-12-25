Уральский священник, схигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, которого считают духовным отцом Павла Дацюка и многих уральских олигархов (ранее его духовным чадом называли Наталью Поклонскую) выступил с предрождественской проповедью. Тема выступления старца вовсе не праздничная: он предрекает наступление на Земле апокалипсиса.
По мнению схигумена, антихрист появится в России. «Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет с силиконовым лицом президента», — говорит старец. По его словам, поборники Сатаны готовят кандидатов на антихриста в «оккультных спецшколах». Каждую минуту звучат негативные слова по поводу массонов и всемирного заговора евреев.
В середину ролика вмонтированы кадры, где отец Сергий вместе с монахинями поет под гармошку «Выпьем за Сталина!», со словами «А сейчас посмотрите, как я … здесь готовлю боевиков» приглашает выступить монахиню-гимнастку. Завершает «перфоманс» грузинский танец в исполнении послушницы.
«URA.RU» попросило прокомментировать проповедь отца Сергия официального представителя екатеринбургской епархии. К моменту публикации получить комментарий не удалось «в связи с высокой занятостью епархии к Рождеству Христову — доброму празднику».