Полпред Цуканов заявил о растущей угрозе для Урала перед Новым годом

Николай Цуканов предупредил уральских силовиков о преступлениях в общественных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В декабре 2019 года почти во всех уральских регионах зафиксирован рост числа особо тяжких преступлений. Лидером по этому показателю является Тюменская область. Такие данные на совещании об обеспечении безопасности и правопорядка привел полпред президента России в УрФО Николай Цуканов.

«В федеральном округе формируется тенденция, угрожающая общественному порядку в значимые дни. Во всех регионах зафиксирован рост тяжких и особо тяжких преступлений. Лидирует — в кавычках — Тюменская область (28-процентный рост), также прибавили Ямал и Свердловская область — 11% и 10% соответственно», — отметил полпред.

Также он обратил внимание силовиков на увеличение числа преступлений, совершенных в общественных местах. «Более 61 тысячи граждан стали жертвами преступлений, выйдя на улицу. При этом 36% случаев спровоцированы алкогольным опьянением преступников», — отметил он. По словам Цуканова, в новогодние и праздничные дни «сыграют роль дополнительные факторы: накопившаяся усталость, большое скопление людей в общественных местах», а также использование пиротехники».

Совещание по вопросам безопасности Цуканов начал с напоминания о происшествии в Магнитогорске (Челябинская область) 31 декабря прошлого года, а также о предотвращенных в 2019 году терактах в ХМАО и Тюменской области.