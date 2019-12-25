Макс Корж опубликовал видео с пострадавшими в ДТП уральскими фанатами

Макс Корж не оставил произошедшее без внимания Фото: страница Макса Коржа в Instagram

Музыкальный исполнитель Макс Корж выложил видео с уральскими фанатами, пострадавшими в ДТП. Автобус с 53 поклонниками музыканта из уральской столицы перевернулся на трассе Пермь—Екатеринбург после концерта певца.

Видео с концерта, а также обращения поклонников, попавших в аварию, Корж опубликовал в своем instagram-аккаунте. На кадрах несколько девушек рассказывают о своем самочувствии после случившегося. Одних уже выписали из больницы, другие еще проходят лечение. Несмотря на травмы, все улыбаются и благодарят единомышленников за поддержку. «Ко мне [в больницу] в первый день пришли десять человек с движа», — поделилась одна из фанаток Коржа.

Одна из девушек призналась, что будет отмечать день, когда попала в аварию, как второй день рождения. «Я считаю, нам очень повезло, мы родились в рубашках. Спасибо за то, что мы сейчас живы. В день 53 человека погибают в дорожно-транспортных происшествиях, а мы те 53 человека, которые выжили», — рассказала она.

На следующий день после концерта Макса Коржа, прошедшего 13 декабря в Перми, фанаты из Екатеринбурга попали в ДТП. Заказной автобус, который вез 53 человека, съехал с дороги и перевернулся, сообщает RT. В результате аварии пострадали 15 человек, семерых доставили в больницу. По предварительным данным, причиной аварии могла стать усталость водителя. Ему пришлось до четырех утра ждать фанатов, которые остались после выступления артиста в клубе.