Сенатор с Ямала сменила уральского политика на высоком посту

Елена Зленко стала сенатором от Ямала чуть больше года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член Совета Федераций от Ямала Елена Зленко заняла пост зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в верхней палате парламента. Об этом сообщила «URA.RU» сама политик. Пост в Совфеде освободился после отставки сенатора от Челябинской области Ирины Гехт.

«Это безусловный рост для меня. Все изменения поддерживаются и согласованы с губернатором Ямала [Дмитрием Артюховым]. Это усиление позиций Ямала в принятии важных государственных решений и дополнительные полномочия в решении вопросов», — рассказала Зленко. Она уточнила, что большая часть новых полномочий к ней перешла от бывшего сенатора Ирины Гехт, которая теперь является вице-губернатором Челябинской области.

Елена Зленко осенью 2018 года сменила в Совете Федерации ушедшего в отставку Юрия Неелова. Как сообщали источники «URA.RU», первый губернатор Ямала покинул сенат по личной просьбе председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Как сообщали инсайдеры, Матвиенко просила правительство Ямала назначить новым сенатором именно женщину, поскольку, по ее мнению, они более работоспособны.