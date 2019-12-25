Школьник успел ударить учительницу несколько раз молотком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выяснилось, что нападению девятиклассника на 54-летнеюю учительницу русского языка и литературы школы № 24 Марину Заболотную, предшествовал конфликт. По данным telegram-канала Life Shot, две недели назад школьник не выучил отрывок из «Горя от ума» Грибоедова и учительница за это пригрозила не допустить его до общеобразовательных госэкзаменов (ОГЭ).

«Для расследования обстоятельств применения физического насилия 15-летним подростком в отношении преподавателя органы СК инициировали передачу материалов из полиции», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что подросток подкараулил Заболотную возле ее дома. Он успел несколько раз ударить ее по голове молотком, однако женщина сумела отнять у него оружие. Сейчас подростка допрашивают в полиции. Учительницу отвезли в ГКБ №36, где обработали раны и отпустили домой.

По мнению детского психолога Анны Цоколовой, невыученное стихотворение вряд ли могло быть причиной нападения, скорее всего, этот инцидент стал последней каплей в череде конфликтов. «Нельзя забывать, что у подростков в этом возрасте происходит до 20 гормональных взрывов в день, что влияет на настроение и психику. В результате возникает повышенная напряженность. Можно предположить, что это был не единственный конфликт. Тем более, если мальчик хорошо учится, он является заложником требований учителей и родителей и часто не видит выхода из ситуации. Если он, как говорят, был тихий домашний мальчик, то как раз у таких чаще всего и происходит аффект, эмоциональный взрыв. От хулигана знают чего ожидать, а как раз про тихих детей не угадаешь, как они отреагируют», — считает психолог.