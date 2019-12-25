24 декабря 2019

Свердловский «молочный король» занялся пельменным бизнесом. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной палаты с МУГИСО по вопросам земли. Екатеринбург, майзель сергей
Сергей Майзель пробует себя в новых проектахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель совета директоров «Молочного кита» Сергей Майзель занялся ресторанным бизнесом. Источники «URA.RU» рассказали, что предприниматель открывает в Екатеринбурге «Пельменную на Пушкина». В соцсетях уже появились фотографии нового заведения.

Ресторан начал работать в тестовом режиме на одной из центральных улиц города — Пушкина, 16. По этому адресу расположен памятник архитектуры — здание одной из первых аптек в городе. «Изначально планировалось сделать заведение бюджетным, но потом все-таки установили средний ценник. В меню предложены самолепные пельмени из фермерских продуктов, их можно будет покупать и на вынос», — поделился источник «URA.RU».

Пельменная находится в историческом здании
Фото: страница в Instagram Марины Семериковой

Дизайнер Марина Семерикова, разработавшая интерьер общепита, на своей странице в Instagram поделилась снимками помещений. Мебель в ресторане выполнена из темного дерева, а стены декорированы под белый кирпич. Дизайнер также планировала украсить люстры зеленью, но пришлось отказаться от идеи. «К сожалению, заказчик не оценил», — говорится в посте Семериковой.

Судя по табличке перед входом в ресторан, он принадлежит ООО «Формат Инвест». Ею владеет предприниматель Николай Бурачевский, который является соучредителем еще нескольких компаний вместе с «молочным королем» Сергеем Майзелем, например, ООО «Победа-1» (69% у Майзеля, 30% у Бурачевского»).

Оперативно получить комментарий у Сергея Майзеля не удалось — он не ответил ни на звонки, ни на сообщения в мессенджере.

Заведение рассчитано на средний класс
Фото: страница в Instagram Марины Семериковой
Заведение начало работать в тестовом режиме
Фото: страница в Instagram Марины Семериковой

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© Служба новостей «URA.RU»
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