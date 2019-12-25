На Урале первоклассница погибла, играя с кошкой

Девочка упала с дивана и умерла
В городе Качканаре (Свердловская область) семилетняя девочка дома играла с кошкой и упала с дивана. При этом она сломала шейный позвонок и скончалась на месте, сообщает источник в правоохранительных органах.
«По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия — несчастный случай», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.
В группе во «ВКонтакте» сообщается, что «в связи с трагической гибелью ребенка в Качканаре карнавальная лыжная гонка, запланированная на „Звездочке“, переносится на следующий понедельник, 30 декабря».