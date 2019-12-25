Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР

Судья отпустил Бусылко под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 29 ноября сотрудники свердловского УФСБ задержали Михаила Бусылко при передаче ему 300 тысяч рублей от адвоката Владислав Вострецова. В прошлом Вострецов служил под началом Бусылко начальником отдела СК по Верхней Пышме. На следующий день СКР сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям «получение взятки» и «дача взятки». 1 декабря суд отправил обоих фигурантов под домашний арест.