Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР

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Избрание меры пресечения Михаилу Бусылко. Екатеринбург, бусылко михаил
Судья отпустил Бусылко под домашний арестФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 29 ноября сотрудники свердловского УФСБ задержали Михаила Бусылко при передаче ему 300 тысяч рублей от адвоката Владислав Вострецова. В прошлом Вострецов служил под началом Бусылко начальником отдела СК по Верхней Пышме. На следующий день СКР сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям «получение взятки» и «дача взятки». 1 декабря суд отправил обоих фигурантов под домашний арест.

На сайте СУ СКР по Свердловской области Бусылко пока еще значится
Фото: СКР по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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