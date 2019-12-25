Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР

Судья отпустил Бусылко под домашний арест
новость из сюжетаЗамглавы свердловского СК задержан за взятку
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 29 ноября сотрудники свердловского УФСБ задержали Михаила Бусылко при передаче ему 300 тысяч рублей от адвоката Владислав Вострецова. В прошлом Вострецов служил под началом Бусылко начальником отдела СК по Верхней Пышме. На следующий день СКР сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям «получение взятки» и «дача взятки». 1 декабря суд отправил обоих фигурантов под домашний арест.
На сайте СУ СКР по Свердловской области Бусылко пока еще значится