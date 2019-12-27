За бывшие апартаменты экс-олигарха Федора Хорошилова просят 29 млн рублей Официальный сайт компании «Этажи»

В Тюмени выставили на продажу квартиру экс-олигарха Федора Хорошилова, который должен кредиторам более пяти миллиардов рублей. Об этом «URA.RU» рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией. За шестикомнатные апартаменты площадью 316 м² продавец хочет получить 29 миллионов рублей.

«Квартиру выставили на продажу после того, началась процедура реструктуризации задолженности Федора Хорошилова и поиском имущества начал заниматься арбитражный управляющий. Видимо, он и установил, что у Хорошилова есть такая квартира. Пока покупателя на нее не нашлось», — рассказал агентству собеседник.

Ранее «URA.RU» писало, что в октябре в отношении Хорошилова началась процедура реструктуризации долга, который составляет 5,34 млрд. рублей. Сам бывший бизнесмен за мошенничество с кредитами получил семь лет колонии. Сейчас он отбывает срок. До ареста бизнесмен владел в Тюмени торговым центром, отелем «Кволити» и акциями крупных нефтегазовых компаний России.

Так выглядит кабинет в квартире бывшего владельца Официальный сайт компании «Этажи»