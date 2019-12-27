Журналисты нашли владельцев взорвавшейся квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

В России сняли фильм о взрыве в одном из жилых домов в Магнитогорске, который прогремел 31 декабря 2018 года. Выход киноленты анонсировал проект Baza в своем telegram-канале.

«Сегодня мы представим наш фильм, который должен снять все вопросы. С расследования этой темы мы начали этот год, им же хотим и закончить», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналисты нашли владельцев взорвавшейся квартиры, пообщались с газовщиками и нашли некие документы. Согласно сообщению, в ходе расследования стало ясно, что произошедшее было терактом.

На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарии в УФСБ и СУ СК по Челябинской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной трагедии считается взрыв бытового газа. Он опроверг слухи о том, что это был теракт.

Взрыв газа в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске на Карла Маркса, 164 произошел утром 31 декабря 2018 года. При частичном обрушении здания под завалами погибли 39 человек. В марте 2019 года экспертиза признала уцелевшую часть дома пригодной для проживания, передает «Национальная служба новостей». С апреля некоторые жильцы начали возвращаться в свои квартиры.