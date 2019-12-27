«Газпромбанк» создаст проблемы своим клиентам в новогодние каникулы

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Здания. Тюмень, банкомат, газпромбанк
В «Газпромбанке» вознинкут проблемы с интернет-приложениемФото: Николай Бастриков © URA.RU

Клиенты «Газпромбанка» не смогут выполнять операции в мобильном приложении. Об этом сказано в SMS-рассылке банка.

«С 22‌: ‌00 31 декабря 2019 года до 8‌: ‌00 8 января операции по счетам, вкладам и кредитам в мобильном приложении и интернет-банке будут недоступны, поэтому, пожалуйста, планируйте их заранее», — предупреждают в «Газпромбанке».

Отмечается, что совершать покупки с помощью карт можно будет в обычном режиме. По их словам, остановка работы будет из-за обновления оборудования.

В пресс-службе «Газпромбанка» на звонок корреспондента не ответили. В банк направлен запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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