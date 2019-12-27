«Газпромбанк» создаст проблемы своим клиентам в новогодние каникулы

В «Газпромбанке» вознинкут проблемы с интернет-приложением
Клиенты «Газпромбанка» не смогут выполнять операции в мобильном приложении. Об этом сказано в SMS-рассылке банка.
«С 22: 00 31 декабря 2019 года до 8: 00 8 января операции по счетам, вкладам и кредитам в мобильном приложении и интернет-банке будут недоступны, поэтому, пожалуйста, планируйте их заранее», — предупреждают в «Газпромбанке».
Отмечается, что совершать покупки с помощью карт можно будет в обычном режиме. По их словам, остановка работы будет из-за обновления оборудования.
В пресс-службе «Газпромбанка» на звонок корреспондента не ответили. В банк направлен запрос.