Пермяки просят губернатора решить вопрос со скорой помощью Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Октябрьского района (Пермский край) написали обращение на имя губернатора Максима Решетникова и министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой. Об этом «URA.RU» рассказала председатель общественного совета при Октябрьской районной больнице Людмила Крауклис. Она пояснила, что жители фактически остались без собственной скорой помощи, а пациентов везут на лечение за сотни километров в соседний Кунгурский район.

«Наш район растянут на 110 километров. Больных везут 60 км до Октябрьского, а потом еще до Кунгура (второй уровень оказания медицинской помощи). В общей сложности получается 200 километров. В августе этого года к нам приезжал губернатор вместе с [Оксаной] Мелеховой. Я на встрече озвучивала проблему. Поднимала ее и на краевом форуме по защите прав пациентов. Мне сказали, что вопрос рассмотрят и дадут ответ, но ответа до сих пор нет», — указала Крауклис.

Она уточнила, что сейчас станция скорой помощи в Кунгуре обслуживает пять районов: Уинский, Кишертский Березовский, Суксунский и Октябрьский, но медики оказались не готовы к таким нагрузкам. При этом с местной подстанции «скорой» в текущем году уволились шесть врачей.

«URA.RU» писало, что краевые власти решили оказаться от традиционных подстанций и отделений скорой помощи при районных больницах и поликлиниках. Вместо них должны появиться семь окружных станций «скорой» с единой диспетчерской службой. По мнению чиновников, это способствует более слаженной работе бригад скорой помощи.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края пояснили, что «окончательного решения по данному вопросу пока не принято».