Президент Чехии Милош Земан может отменить поездку в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал в интервью пражскому изданию Parlamentnilisty.
Причиной отмены визита в Россию чешский лидер назвал негативную реакцию МИД России на принятый в Чехии закон о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
«Сейчас размышляю о том, ехать ли туда (в Москву) вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: „Что, если бы вы перелистнули страницу (своей истории) и перестали бы вспоминать о годовщине (Победы)?“» — приводит RT слова Земана.
Такую реакцию у президента Чехии вызвал распространенный 18 декабря комментарий МИД России, в котором говорится, что недавнее принятие Прагой вышеупомянутого закона вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству двух стран. Также внешнеполитическое ведомство назвало закон «большим разочарованием», поскольку такой подход противоречит договоренностям 1993 года. Тогда страны высказали желание подвести черту под «тоталитарным прошлым». Такое заявление Милош Земан назвал «абсолютной наглостью».