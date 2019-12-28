Строители с Кавказа заявили, что год не получают зарплату за работу на Ямале

По словам директора строительной компании «ЗСК», они не получили деньги за выполненные рабты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительная компания ООО «ЗСК» из Северной Осетии, которая выполняла работы по благоустройству в селе Горки на Ямале, больше года не может получить деньги и расплатиться с рабочими. Компания являлась субподрядчиком у ООО «Энергострой», с которой заключила контракт мэрия Шурышкарского района (ЯНАО). Об этом рассказал директор компании Заур Келехсаев.

«До 26 октября 2018 года должны были погасить задолженность за выполненные работы на сумму более 11 млн рублей. Замгубернатора [Андрей] Воронов дал указание расплатиться. С тех пор ничего не выплатили. „Энергострой“ должен был завершить строительство и рассчитаться с нами. Они не расплатились. Если не будет оплаты, то будем разбирать приобретенные за наши средства архитектурные формы», — сообщил «URA.RU» Келехсаев.

Строители пришли на объект в качестве субподрядчика в 2017 году. Однако после выполнения всех работ так и не получили деньги, из-за чего в компании не могли погасить задолженность перед своими работниками. Келехсаев в беседе с «URA.RU» отметил, что повторно направил обращение к Артюхову, а также продублировал его депутату Госдумы Казбеку Тайсаеву и руководителю УФАС по ЯНАО Андрею Рогожкину.

В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» сообщили, что по состоянию на 11.09.2018 года все выполненные работы были оплачены в рамках муниципального контракта. «С этой же даты работы на объекте не выполнялись, за исключением работ по устранению выявленных замечаний в рамках гарантийных обязательств. Часть работ, прописанных в контракте, осталась незавершенной», — отметили в правительстве.