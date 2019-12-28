Россия одержала важную внешнеполитическую победу над США

Предложение России поддержало большинство стран, несмотря на недовольство США Фото: depositphotos.com

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией, несмотря на противоборство со стороны Соединенных Штатов Америки.

«За [принятие резолюции] проголосовали 79 стран, против — 60, воздержались — 33», — сообщает РИА «Новости». При этом, как уточняет корреспондент агентства, представители США не поддержали данное решение, объясняя это тем, что резолюция помешает международному сотрудничеству в данной сфере.

Тем временем заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что резолюцией предусматривается проведение первой организованной сессии спецкомитета именно в Нью-Йорке в августе. Это, по мнению зампостпреда, позволит участвовать в решении проблемы киберпреступлений большему количеству стран. Как утверждает Кузьмин, во время предстоящей сессии экспертам предстоит определиться с планом работы комитета.

Помимо России, над созданием резолюции работали еще 47 государств. Она подразумевает, что Генассамблеей ООН будет создан межправительственный комитет, которому необходимо разработать международную конвенцию с целью противодействия применению информационных технологий для совершения преступлений.

Как отмечает издание, Америка уже давно выступала против этой резолюции. По мнению одного из сотрудников Госдепартамента, для борьбы с киберпреступностью уже разработан ряд инструментов, и дополнительный документ не требуется. Он уверен, что России он необходим только для того, чтобы транслировать свое видение будущего интернета.