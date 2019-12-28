Пенсионная реформа позитивно повлияла на демографический прогноз Росстата

© Служба новостей «URA.RU»
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К 2035 году в России сократится уровень нетрудоспособного населенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росстат впервые учел повышение пенсионного возраста в России при составлении прогноза демографической нагрузки. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сильно снизился.

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе», — сообщает РБК со ссылкой на представителей ведомства. Теперь к 2035 году на тысячу трудоспособных россиян будет приходиться 622 нетрудоспособных, из которых 391 — пенсионеры. В предыдущем прогнозе рассчитывали, что тысячу трудоспособных придется 839 нетрудоспособных, из которых 553 пенсионеры. Отмечается, что снижение связано с изменением возраста выхода на пенсию.

Ранее «URA.RU» сообщало о прогнозе уровня безработицы в России на ближайшие два года. Ожидается, что после 2021 года численность работающих россиян увеличится практически во всех сферах экономики страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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