Пенсионная реформа позитивно повлияла на демографический прогноз Росстата

Росстат впервые учел повышение пенсионного возраста в России при составлении прогноза демографической нагрузки. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сильно снизился.
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе», — сообщает РБК со ссылкой на представителей ведомства. Теперь к 2035 году на тысячу трудоспособных россиян будет приходиться 622 нетрудоспособных, из которых 391 — пенсионеры. В предыдущем прогнозе рассчитывали, что тысячу трудоспособных придется 839 нетрудоспособных, из которых 553 пенсионеры. Отмечается, что снижение связано с изменением возраста выхода на пенсию.
Ранее «URA.RU» сообщало о прогнозе уровня безработицы в России на ближайшие два года. Ожидается, что после 2021 года численность работающих россиян увеличится практически во всех сферах экономики страны.