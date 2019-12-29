Мотивы девушки, разбившей панель, остаются неизвестными Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге на переулке Красном 5/2 женщина монтировкой разбила лифтовую панель. Инцидент засняла камера, размещенная в лифте.

«В женщине, которая захотела разделаться с лифтом, узнали жену уральского дизайнера Дмитрия Шишкина», — сообщает E1.ru. Как сообщили изданию соседи, семья Шишкина живет в этом доме в пентхаусе.

Как видно на кадрах с камеры, женщина нанесла по панели несколько ударов монтировкой, после чего бросила инструмент на пол и ушла. Уточняется, что события происходили на глазах лифтера. Мотивы девушки неизвестны.

Управляющая домом рассказала, что женщине удалось поцарапать панель, а также выбить кнопку 23 этажа. «Поскольку удары монтировки пришлись на панель приказов, где находится плата, микросхемы и так далее, могут быть любые скрытые повреждения», — объяснила управляющая.

Дизайнер Дмитрий Шишкин родился в 1987 году в Екатеринбурге, в 2011 году окончил Уральский государственный юридический университет. Со студенческих лет занимался дизайном одежды. В 2009 году Шишкин открыл в центре Екатеринбурга «Модный Дом SHISHKIN». В начале года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров причислил бренд дизайнера к лучшим в России.