Опубликована хронология авиакатастрофы в Казахстане

Пожарно-спасательные службы прибыли на место крушения через минуту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Международный аэропорт города Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Данные размещены на официальной странице аэропорта в Facebook.

В сообщении отмечается, что в случае любого ЧП у всех аэропортов есть четкие инструкции. Самое важное при любом происшествии не упустить время. «Чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта», — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, регистрация на рейс началась в 05:35 по местному времени и закончилась ровно через час. Посадка окончилась в 07:03, а взлет самолета произошел в 07:21. Через минуту, в 07:22, борт пропал с радаров. Еще через две минуты руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта.

Информация о месте авиакатастрофы появилась в 07:35, через минуту туда прибыли первые расчеты пожарно-спасательные службы, начата эвакуация пассажиров.

В самолете, выполнявшем рейс Алма-Ата—Нурсултан, находилось 98 человек, включая членов экипажа. При крушении погибли 12 человек, 49 пострадали, напоминает деловая газета «Взгляд». Следствие выясняет причины произошедшего. Ранее МВД Казахстана назвало три основные версии крушения.