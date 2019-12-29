Педиатр назвал четыре причины, почему дети в России стали болеть чаще

Благодаря улучшению качества диагностики у детей чаще выявляют редкие заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рост общей заболеваемости детей в России связан с плохим питанием, экологией и малоподвижным образом жизни. Также на него влияет улучшение качества диагностики, рассказал «URA.RU» главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков, комментируя недавнее исследование об увеличении общей заболеваемости детей почти на 20% с 2000 года.

Увеличение количества детей с эндокринными заболеваниями, в том числе с ожирением, связан с малоподвижным образом жизни. «Сейчас все сидят в планшетах и компьютерах, из-за чего идет нарушение сна. Как следствие, нарушается выработка гормона мелатонина, который как раз отвечает за гормональный фон организма. Также влияют некачественные сладости, в которых сейчас содержатся эмульгаторы и кондитерские жиры. Они не лучшим образом влияют на развитие поджелудочной железы, и, соответственно, риск [развития эндокринных заболеваний] тоже возрастает», — пояснил Тимаков.

Педиатр отметил, что с улучшением качества диагностики стало больше выявляться сердечно-сосудистых заболеваний у детей. «Благодаря улучшению диагностики чаще выявляют сердечно-сосудистых заболевания, а также эксклюзивные, например, аутоиммунные и генетические», — добавил врач.

Тимаков также заметил, что в последние годы отмечен рост заболеваний, связанных с аллергиями. В первую очередь, на это влияет некачественное питание, а также плохая экология и количество транспорта на улице.

Ранее исследователи Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) организации и информатизации здравоохранения пришли к выводу, что общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19% с 2000 по 2018 годы. За исследуемый период в 2,7 раза увеличилось число детей с ожирением и в два раза выросло количество пациентов с сахарным диабетом.