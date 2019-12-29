Мужчина задушил двухлетнюю девочку в Москве

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Подозреваемый в убийстве ребенка задержанФото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Москве 27 декабря задержали 55-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве двухлетней девочки.

«В квартире на востоке Москвы было обнаружено тело девочки 2017 года рождения с признаками насильственной смерти в виде механической асфиксии», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК столицы. Кем мужчина приходит ребенку не сообщается.

Возбуждено уголовное по статье «убийство малолетнего». Отмечается, что назначена судмедэкспертиза. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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