Замначальника ГИБДД Сургута, замешанный в скандале с пьяным полицейским, ушел в отставку

Заместитель начальника ГИБДД Сургута Евгений Духовников ушел в отставку. Как ранее писало «URA.RU», поводом мог стать скандал с задержанием начальника городского ОБЭП Александра Тетерятникова.
«С 28 декабря, Евгений Духовников официально на пенсии», — сообщил источник СургутИнформ-ТВ в правоохранительных органах. Офицальных комментариев об оставке зама начальника ГИБДД Сургута пока нет.
По информации «URA.RU», Духовникову грозило увольнение из органов после того, как в день его руководства по линии ГИБДД был задержан начальник городского ОБЭП Александр Тетерятников. Полицейский, якобы, в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля. Для проверки сотрудников ГИБДД и самого Духовникова в Сургуте побывала специальная комиссия из окружного УМВД. «После того резонанса, который получила эта история, принято решение об его [Духовникова] увольнении», — рассказал инсайдер агенства.
В пресс-службе УМВД ХМАО «URA.RU» сообщили, что решаться вопрос по Тетерятникову, который сейчас находится на больничном, будет после выхода на службу. Во время задержания Тетерятников представился сотрудникам ДПС, начал требовать, чтобы его отпустили. На место происшествия выезжало руководство ГИБДД.