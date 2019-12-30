РПЦ поддержит мусульман, лишившихся мечети в Екатеринбурге

В ноябре мусульманская мечеть в Екатеринбурге «Нур-Усман» была снесена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Русская православная церковь (РПЦ) намерена поддержать мусульман Екатеринбурга в вопросе строительства соборной мечети в уральской столице, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Соответствующий комментарий он дал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Это очень плохо, что [соборная] мечеть [в Екатеринбурге] сносится. Мы наших братьев-мусульман всегда поддержим — так же, как и они нас», — заявил Легойда. Комментируя ситуацию с протестами против строительства храма в Екатеринбурге, он отметил, что для предотвращения похожих историй «нужно разговаривать с людьми намного больше, чем мы разговариваем сегодня».

Как писало «URA.RU», в ноябре возле здания цирка в Екатеринбурге была снесена мечеть «Нур-Усман». На этом месте в скором времени начнется строительство ледовой арены ХК «Автомобилист». В районе Сортировки для верующих строят торгово-выставочный ангар стоимостью 10 млн рублей. Его заказали на Ижевском заводе молочных технологий и машинного доения. Сейчас мусульмане собираются на пятничную молитву в ДК Всероссийского общества глухих в переулке Отдельном.