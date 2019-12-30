Новый вице-мэр Челябинска приступит к работе после Нового года

Новый заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Ирина Кузнецова приступит к работе сразу после новогодних каникул, сообщили источники «URA.RU» в администрации города. Сейчас она временно исполняет обязанности профильного вице-мэра. Все остальные назначения состоятся после 25 января.
«Кузнецову представят как полноправного замглавы на первом аппаратном совещании после праздников. Остальные перестановки, включая замену главного архитектора Николая Ющенко на Павла Крутолапова, будут после 25 января. Это относится и к назначению нового вице-мэра по городской среде, который завершает дела в Москве», — рассказал собеседник.
Также, по его словам, с этого момента начнут получать зарплату переведенные в советники главы города бывший вице-мэр по экономике Елена Мурзина и экс-руководитель аппарата мэрии Евгений Шинин.
«Все кадровые перестановки и связанные с ними решения будут озвучены после каникул», — коротко прокомментировал «URA.RU» эту информацию пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.
Об изменении схемы администрации Челябинска новый мэр Наталья Котова заявила после того, как 19 ноября депутаты утвердили ее в качестве главы города. Ее замы с этого момента получили статус исполняющих обязанности, их контракты автоматически стали считаться утратившими силу.