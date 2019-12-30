В Кремле сообщили, что Путин может все-таки поздравить Зеленского с Новым годом

Владимир Путин не поздравил с Рождеством и Новым годом президентов Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин возможно все-таки поздравит своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Новым годом. Об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал в ходе конференц-колла.
«Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация», — заявил он. На вопрос журналиста о том, может ли Путин отдельно поздравить Зеленского, представитель президента ответил: «Возможно, будут добавления к этой информации».
Ранее российский лидер направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств, передает