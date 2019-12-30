В Кремле сообщили, что Путин может все-таки поздравить Зеленского с Новым годом

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин не поздравил с Рождеством и Новым годом президентов Украины и ГрузииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин возможно все-таки поздравит своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Новым годом. Об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал в ходе конференц-колла.

«Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация», — заявил он. На вопрос журналиста о том, может ли Путин отдельно поздравить Зеленского, представитель президента ответил: «Возможно, будут добавления к этой информации».

Ранее российский лидер направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств, передает RNS. Однако он не поздравил президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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